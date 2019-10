Incendi boschivi in Bolivia: le piogge torrenziali aiutano a contenere i roghi

In Bolivia le piogge torrenziali hanno contribuito a estinguere gli incendi boschivi che negli ultimi mesi hanno devastato milioni di ettari di terreno: lo hanno riferito le autorità locali, come riportato dalla BBC online.

“Ha piovuto in tutta Chiquitania e il nostro satellite non mostra più incendi boschivi attivi“, ha riferito un responsabile provinciale di Santa Cruz.

Il Ministro dell’Ambiente della provincia di Santa Cruz ha riferito che i vigili del fuoco continueranno a monitorare l’area per altre 24 ore.