Incendi California, cavallo corre indietro verso le fiamme per salvare la sua famiglia: il VIDEO virale

È allarme rosso estremo per gli incendi in California che interessano 26 milioni di persone, in una situazione che appare drammatica. Tre i principali roghi: l’Easy Fire, nella Simi Valley che minaccia la Biblioteca presidenziale di Ronald Regan, il Getty Fire che brucia Los Angeles e il Kincade Fire che sta devastando i vigneti della Sonoma Valley.

L’Easy Fire in poche ore ha incenerito 1.300 acri, alimentato dai venti di Santa Ana di circa 120km/h. L’incendio sta bruciando in un’area in cui si trovano numerosi ranch, innescando una corsa contro il tempo per salvare cavalli e altri animali dalle fiamme. In questo disastro di fuoco, un cavallo è annunciato come un eroe per essere corso in una situazione pericolosa per salvare altri cavalli dal fuoco, come mostra il video in fondo all’articolo. Le immagini sono state riprese mentre dei volontari lavoravano per portare numerosi cavalli e altri piccoli animali in sicurezza. Si può vedere il cavallo ormai al sicuro e pronto per essere caricato su un rimorchio, quando all’improvviso corre indietro per andare a salvare due cavalli confusi (forse la sua famiglia), nel caos delle fiamme. Il video è diventato virale in rete, diffondendosi velocemente sui social network.

L’incendio minaccia almeno 6.500 case nell’area. Centinaia di migliaia di californiani sono sotto ordine di evacuazione volontaria, ma sono numeri destinati ad aumentare. Il Governatore della California ha dichiarato lo stato di emergenza per gli incendi che stanno mettendo in ginocchio lo stato.