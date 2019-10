Incendi in California: emergenza in diverse aree dello Stato, 50mila evacuati

Circa 50mila persone sono state costrette ad abbandonare le loro case in California: vasti incendi stanno divampando in diverse aree.

Il “Tick Fire” ha bruciato circa tremila acri di terreno nella zona di ‘Agua Dulce’. Ben 500 i vigili del fuoco impegnati per domare le fiamme, mentre elicotteri e autocisterne stanno trasportando acqua.

Centinaia di abitanti sono stati evacuati anche dalla contea di Sonoma, nel nord della California nota per la produzione di vino, dove le fiamme sono alimentate dal forte vento: quasi 4.500 gli ettari di terreno distrutti.

Evacuati anche 900 abitanti di Geyserville, a un centinaio di chilometri a nord di San Francisco.

Al momento non si registrano feriti.