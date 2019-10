Incendi in California: il pennacchio di fumo del “Kincaid Fire” fotografato dai satelliti NASA

Gli incendi in California non sono sfuggiti all’occhio vigile dei satelliti NASA: le immagini mostrano il pennacchio di fumo del “Kincaid Fire” trascinato dai venti lungo la costa.

Il satellite Terra ha focalizzato la sua attenzione sull’area della contea di Sonoma: i venti che soffiano a 60-80 km/h da nordest, associati a bassa umidità, stanno creando condizioni meteo favorevoli per le fiamme, che divampano in zona di difficile accesso per le squadre di terra dei vigili del fuoco.

I satelliti, spiega la NASA, sono spesso i primi a individuare gli incendi nelle aree remote e le informazioni vengono inviate direttamente ai gestori del territorio in tutto il mondo a poche ore dal passaggio del satellite.

Cruciali per monitorare gli incendi sono anche i satelliti del programma Copernicus dell’Agenzia Spaziale Europea e della Commissione Europea, che hanno realizzato la mappa degli incendi di tutto il mondo.