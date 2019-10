Incendi California, enorme rogo consuma oltre 4.000 ettari: evacuazioni, 180.000 persone senza elettricità [FOTO]

Poche ore dopo che le autorità hanno iniziato ad avviare un piano per staccare la corrente elettrica nel nord della California a causa dell’alto rischio di incendi, un enorme rogo alimentato da forti venti è scoppiato nella contea di Sonoma. L’incendio in rapida espansione, rinominato Kincade Fire, ha bruciato oltre 4.000 ettari. Sono state ordinate evacuazioni obbligatorie per le aree ad est di Geyserville e potrebbero arrivare ancora nuovi ordini, secondo le autorità.

L’incendio è divampato in un’area remota della parte nordorientale della contea di Sonoma. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) statunitense, è stata registrata una raffica di 122km/h nella zona in cui è scoppiato l’incendio, le cui cause rimangono ancora sconosciute. Pacific Gas & Electric Co. ha interrotto la fornitura di energia elettrica a quasi 180.000 residenti nel nord della California per evitare che gli incendi potessero essere innescati dalle linee elettriche. A causa dei blackout, i vigili del fuoco sono stati costretti ad andare porta a porta per diffondere gli ordini di evacuazione. Nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, le immagini degli incendi che stanno interessando violentemente la California.

Ordini di evacuazione in vigore anche per le aree di San Bernardino, nel sud della California, a causa dell’Old Water Fire. Un incendio boschivo che ha ridotto in cenere 40 ettari ha un grande potenziale di crescita a causa dei venti Santa Ana, secondo il San Bernardino National Forest Service. L’incendio ha costretto alla cancellazione delle lezioni al campus Cal State San Bernardino. Secondo il Forest Service, ordini di evacuazione obbligatoria sono in vigore per circa 80 case. Con le temperature che dovrebbero restare nel range di +32°C-37°C con bassa umidità, l’NWS ha emesso allerte rosse fino al pomeriggio locale di domani, 25 ottobre, per San Bernardino e gran parte del sud della California.