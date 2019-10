Incendi, emergenza in Sardegna: grosso rogo a Bosa, fiamme vicino alle abitazioni [VIDEO LIVE]

Un grosso incendio è in corso in questi minuti in Sardegna: il rogo sta interessando Bosa, in provincia di Oristano. Le fiamme, alte, sono alimentate da un forte vento di scirocco e stanno mettendo a repentaglio diverse abitazioni. Le temperature di Ottobre sono infatti superiori alla norma nel Centro Sud e nelle Isole maggiori, dove ci sono stati picchi di 30°C e venti tipicamente caldi.

Situazione inversa sul versante Nord/Ovest dove il violento maltempo ha causato temporali e alluvioni. Il caldo che sta interessando il Sud tuttavia è destinato a finire: il maltempo nelle prossime ore giungerà anche nelle regioni meridionali.