Incendi Sardegna: 25 roghi segnalati dai forestali, elicotteri in azione nel Sassarese e in Ogliastra

Ancora incendi in Sardegna. Il Corpo forestale dell’isola ha segnalato 25 roghi, due dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei. Nelle campagne di Gairo, in Ogliastra, è’ intervenuto un elicottero proveniente dalla base antincendio di San Cosimo. L’incendio ha bruciato una superficie di circa 1.000 metri quadri di bosco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13. L’altro rogo si è verificato a Esporlatu, in provincia di Sassari, dove ha operato un elicottero proveniente dalla base antincendio di Anela. L’incendio ha bruciato una superficie boschiva di circa 2,6 ettari. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.15.