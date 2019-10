Incendi, la Sardegna brucia ancora: 3 grossi roghi, in fumo 17 ettari

Brucia ancora la Sardegna. I mezzi aerei del Corpo forestale sono intervenuti oggi per affrontare in particolare tre grossi incendi, che hanno bruciato 17 ettari di boschi e pascoli. Il più grave a Silanus, in provincia di Nuoro, dove le fiamme hanno percorso circa 11 ettari di roverella e leccio. Qui sono intervenuti due elicotteri dalle basi di Alà dei sardi e Bosa, e due Canadair provenienti da Ciampino. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.11. Un altro rogo si è sviluppato nelle campagne di Loceri, in Ogliastra, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di San Cosimo, con le fiamme che hanno bruciato una superficie di circa 4 ettari. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13.31. Il terzo incendio a Buddusò, in provincia di Sassari, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Alà dei sardi. Le fiamme hanno bruciato circa 2 ettari di pascoli nudi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13.16. Un ultimo rogo ad Alghero, dove un elicottero proveniente dalla base di Bosa sta intervenendo su un incendio in località M.Siseri. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.