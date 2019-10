Incendi in Sardegna: Oristanese in fiamme, raffiche di scirocco con punte di 70 km/h

Sotto controllo l’incendio che da ieri notte ha devastato una parte della pineta di Arborea, nell’Oristanese, e ha minacciato il complesso turistico Ala Birdi – Horse Country dove sono state evacuate circa 240 persone.

L’impiego di due canadair e di due elicotteri ha consentito di bloccare l’avanzata delle fiamme, anche se la situazione rimane precaria, in quanto il forte vento facilita il riaccendersi di focolai.

Le raffiche di scirocco hanno toccato punte di 70 km/h durante la notte e nelle prime ore del giorno e hanno colpito, oltre all’Oristanese, anche il Sulcis e le zone settentrionali dell’Isola. In nottata, con la rotazione del vento da ovest-ponente, si dovrebbe registrare una riduzione dell’intensità.

Domani la ventilazione non dovrebbe superare i 20 km/h, con punte di 35 km/h sulle Bocche di Bonifacio.

Due i fronti del fuoco lungo la strada litoranea Alghero-Bosa, nella zona vicino a Capo Marrargiu, una zona boscata di alto valore paesaggistico, dove si trovano le ultime colonie di grifoni.

Situazione sotto controllo a Bosa marina, dove nella notte erano state evacuate una trentina di persone.

Tra vigili del fuoco, forestali, operai di Forestas e volontari, complessivamente nelle operazioni di spegnimento sono impegnate almeno 200 persone.