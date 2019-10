Incidenti in Montagna: escursionista disperso dal 14 ottobre, salma trovata in canalone

Il corpo senza vita di un escursionista, disperso da lunedì 14 ottobre, è stato individuato oggi in un canalone del monte Moregallo (Lecco): si tratterebbe del 32enne originario di Trieste ma residente da tempo nel Lecchese, del quale non si avevano più notizie da quando era uscito per un’escursione alpinistica senza fare ritorno a casa.

La salma è stata localizzata da una squadra in ricognizione a bordo di un elicottero e recuperata dagli uomini del Soccorso alpino di Lecco.