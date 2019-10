Incidenti in Montagna: soccorso escursionista rimasto bloccato nel Biellese

Un escursionista è stato recuperato nel Biellese, tra la bocchetta di Navercio e la diga del Piancone. A causa della nebbia, l’uomo è finito in una zona di salti di roccia e cenge esposte da cui non è stato in grado di uscire anche per il sopraggiungere del maltempo.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese lo ha localizzato grazie ai segnali luminosi che effettuava con una pila e lo ha raggiunto intorno alle 4 del mattino in seguito a una calata di 80 metri utilizzando le corde. Dopo averlo imbragato, l’uomo è stato recuperato e ricondotto a valle dove è giunto intorno alle 6, infreddolito, spaventato ma illeso.

Sul posto anche i vigili del fuoco.