India, bimbo di 2 anni caduto in un pozzo: è lì da oltre 72 ore, corsa contro il tempo per salvarlo

Continua la corsa contro il tempo per salvare il bimbo caduto in un pozzo: il piccolo, di due anni, è precipitato da oltre 72 ore in un pozzo a 26 metri di profondità nel sud del Paese. La caduta è avvenuta venerdì pomeriggio mentre giocava vicino alla sua casa nello Stato del Tamil Nadu, nel distretto di Tiruchirappalli.

Una telecamera termica è stata calata per monitorare la temperatura del bambino, mentre viene fornito ossigeno tramite un tubo. Il piccolo è privo di sensi, ma fino a domenica mattina è certo che respirava, successivamente però i soccorritori non sono stati in grado di verificare le sue condizioni. Sujith Wilson, questo il nome del bambino, secondo la ricostruzione si trovava inizialmente a circa 9 metri, ma poi è scivolato sul fondo.

I soccorritori hanno usato domenica un perforatore solitamente usato per il petrolio per scavare una buca parallela al pozzo, ma a circa 10 metri è crollato tutto a causa del terreno roccioso. Sabato erano falliti i tentativi di usare dei robot per calare delle corde da stringere intorno ai polsi del bambino per tirarlo su. Nel 2006 un bimbo di 6 anni fu recuperato in sicurezza nello Stato indiano di Haryana dopo essere rimasto bloccato per 48 ore in un pozzo profondo 18 metri.