Inquinamento record a New Delhi, scatta il piano di emergenza

Emergenza smog a New Delhi: 25 milioni di abitanti si sono svegliati questa mattina immersi in una fitta foschia.

E’ scattato quindi il piano di azione straordinario predisposto delle autorità locali: bandito l’uso dei generatori diesel, le strade saranno irrorate e il numero di veicoli che le percorrono sarà tenuto sotto controllo per 2 settimane.

Nel periodo tra settembre e ottobre si crea un mix pericoloso tra gas di scarico delle auto, emissioni delle industrie in periferia, polveri sollevate dai cantieri edili, e incendi volontari delle stoppie, da parte dei contadini (una pratica oramai proibita che continua a essere seguita).

Da ieri la qualità dell’aria oscilla tra “grave” e “molto negativa”, secondo la scala di misurazione dello smog locale. I livelli di concentrazione di polveri sottili PM10 sono 10 volte superiori al limite di sicurezza stabilito dall’OMS.