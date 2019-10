Nuova specie di insetto dedicato a Greta Thunberg

Un coleottero di nome Greta: è l’omaggio che il National History Museum di Londra ha fatto alla attivista sedicenne svedese per il clima. Questa nuova specie è stata chiamata “Nelloptodes gretae”, in onore di Greta Thunberg. Come riferisce il quotidiano britannico Guardian, l’insetto e’ originario del Kenya, misura meno di un millimetro e non ha ne’ occhi ne’ ali. Era stato trovato nel 1965 a Nairobi dal naturalista William Block.

La sua collezione di insetti era stata donata al Natural History Museum nel 1978. Un ricercatore del museo, Michael Darby, studiando la collezione di oltre 50 anni prima, ha scoperto che il minuscolo coleottero era di una specie ancora sconosciuta. Il nome di Greta, ha spiegato lo studioso, e’ stato scelto perché “sono immensamente impressionato dal lavoro di questa giovane attivista e volevo riconoscere il suo notevole contributo nel far crescere la consapevolezza sui temi ambientali”.