Integratori a base di caffeina ritirati dal mercato, “sono potenzialmente letali”: è allarme in tutta Europa [NOME e DETTAGLI]

E’ allarme in tutta Europa per degli integratori a base di caffeina ritirati dal mercato. L’allerta è partita dalla Germania: il NRW Centre for Health, LZG.NRW di Munster in Germania, ha segnalato attraverso il sistema HMA WGEO Rapid Alert e quindi anche all’Italia, la commercializzazione via internet di un prodotto classificabile anche come integratore alimentare, denominato “Caffeina 100% -HCL” Il prodotto del rivenditore di Colonia è a marchio “New Pharma Nutrition”.

Da quanto spiega l’allerta “un solo cucchiaino di questa polvere può essere letale”.

Il prodotto è stato richiamato pubblicamente dal rivenditore. L’integratore viene venduto in confezioni da 150 grammi per 80 dosi e e contiene una sostanza altamente tossica, utilizzata come “brucia-grassi”. Le analisi di verifica sono state effettuate in un laboratorio tedesco.

Poiché nella confezione non sono presenti le istruzioni per il dosaggio, spiegano gli esperti tedeschi, è molto difficile capire la giusta quantità di polvere da assumere per evitare di mettere a repentaglio la salute del consumatore.

I sintomi da overdose possono includere attacchi epilettici, tachicardia, vomito, diarrea, torpore, delirio, disturbi dell’udito, visione offuscata e disorientamento.

Nel 2008 sono stati riportati casi di morte dopo un consumo di 600 mg/giorno per 4 giorni. Non esistono antidoti ed è impossibile salvare la vita del paziente dopo intossicazione con una dose letale. Il ministero della protezione dei consumatori del Nord Reno-Westfalia mette urgentemente in guardia dal consumo di questo prodotto.