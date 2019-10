Internet Festival 2019 con il Cnr a tutta satira e cyber security

Le #regoledelgioco saranno il filo conduttore di #IF2019 dal 10 al 13 ottobre: l’obiettivo è approfondire gli effetti dell’innovazione digitale su partecipazione, democrazia, informazione, satira ricerca, con particolare attenzione alla carenza o all’eccesso di regole. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è tra i protagonisti con l’Istituto di informatica e telematica (Cnr-Iit), il Registro .it, (l’anagrafe di tutti i nomi a dominio a targa .it, gestito da Cnr-Iit) e con l’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione (Cnr-Isti).

Ecco i principali eventi a marchio Cnr.

Dal 10 al 12 ottobre (presso Centro congressi “Le Benedettine” dalle 9 alle 12.30) si tiene il laboratorio “A scuola di Cyber security con la Ludoteca .it” a cura del Registro .it. Il laboratorio propone attività ludiche dedicate alle principali tematiche sulla sicurezza informatica, per sensibilizzare bambini e ragazzi sulle minacce che si nascondono nel mondo digitale.

Il 10 ottobre (presso Centro congressi “Le Benedettine”, a partire dalle 9.30), si tiene la proiezione de “Le Origini dell’Informatica e del Networking a Pisa: Gianfranco Capriz racconta”. Il docufilm nasce dalla collaborazione del Cnr-Iit con l’ateneo pisano. Ciò che oggi si cataloga come informatica in Italia, nasce nella prima metà degli anni ’50 a Pisa. È una storia fatta di ricerca ma soprattutto di persone. Tra loro, Gianfranco Capriz professore emerito dell’Università di Pisa e Socio nazionale dell’Accademia dei Lincei. Dopo la proiezione, ripercorreranno quegli anni, Erina Ferro (Cnr-Isti), Luciano Lenzini (Unipi, Cnuce-Cnr), Antonio Blasco Bonito (Cnr-Iit), Nicoletta De Francesco (Unipi). Nell’occasione, Domenico Laforenza, ricercatore emerito del Cnr, interviene nella conferenza interattiva “50 anni dalla rete Arpanet”.

L’11 ottobre (presso “Officine Garibaldi” a partire dalle 9), si tiene il “Cyber security day” organizzato dal Cnr-Iit. Nel corso della giornata, verranno presentate le novità dell’Osservatorio sulla cybersecurity (cybersecurityosservatorio.it), e si avvicenderanno esperti e studiosi che parleranno di sicurezza informatica e degli attacchi che aziende, organismi governativi e persone comuni possono subire quotidianamente con gravi ripercussioni sulla violazione e sottrazione dei dati personali e aziendali. Non mancheranno focus su fake news, parental control, sicurezza automotive. Tra i relatori del Cnr-Iit figurano: Maurizio Tesconi, Gianpiero Costantino, Maurizio Martinelli, Fabio Martinelli, Marinella Petrocchi, Angelica Marotta, Ilaria Matteucci. I saluti verranno portati da Marco Conti direttore del Cnr-Iit e responsabile di Registro .it.

Alessio Gensini, giornalista e blogger, lavora nel settore comunicazione del Cnr, e presenta nella rubrica “Book(e)Book”, l’evento “Uomini donne e bambini” l’11 ottobre presso il Centro congressi “Le Benedettine” a partire dalle 9.30. Sempre l’11 ottobre, Beatrice Lami del Registro .it è protagonista del seminario dal titolo “The game of life” con Giuseppe Augiero e Giuseppe L’Abbate della Fondazione G. Monasterio.

Il 12 ottobre (Officine Garibaldi a partire dalle 9), Conti darà il via a “Punto it. Storie e notizie da Internet, Italia”, evento organizzato dal Registro. it e curato da Il Post, testata online diretta da Luca Sofri. La redazione de Il Post porterà sul palco del Registro .it un vero e proprio “quotidiano dal vivo”, tra rassegne stampa, flash sull’attualità, interviste e approfondimenti sulla rivoluzione digitale e sui nomi a dominio. Sul palco della prima giornata, Sofri intervista (ore 16.30) Makkox. Marco Makkox Dambrosio disegna il mondo e la politica italiana per L’Espresso, Il Foglio e il Post. Alla trasmissione “Propaganda Live” è spalla a spalla al conduttore Zoro. La satira politica è morta vittima dei nuovi tempi del web e della smania di battute da social network? Il tema è affrontato da Sofri con un’intervista (ore 19) agli autori de “Il Terzo Segreto di Satira”, che proprio grazie alla Rete si sono fatti conoscere per approdare poi in tv e al cinema.

Il 13 ottobre, continuano le iniziative di Registro .it con Il Post presso le Officine Garibaldi. Alle 17.30, lo scrittore Paolo Nori interviene su “L’italiano che parliamo”. Alle 18.15, Anna Vaccarelli, del Registro .it e del Cnr-Iit, dialoga con Sofri, assieme a Monica Nardis curatrice dell’indagine commissionata da Registro .it, su “Cosa fanno i giovani su internet”. La ricerca statistica ha indagato l’orientamento e la percezione del digitale e dei nomi a dominio targati “.it” di giovani dai 16 ai 25 anni. La giornata si chiude con l’intervista di Sofri ai The Jackal, videomaker da milioni di visualizzazioni, protagonisti della rete ormai da anni con le loro produzioni.

Per tutta la durata del Festival, il Centro congressi “Le Benedettine” ospiterà la mostra a cura di Cnr-Isti, su un simulatore delle funzionalità di “Audio Tau2” che è stato il primo sintetizzatore italiano musicale polifonico.