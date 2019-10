Intesa Spaolo: Padova, accordo con Confartigianato per piattaforma digitale (3)

(Adnkronos) – Attraverso Skills4Business le imprese artigiane possono accedere a contenuti volti a sensibilizzare e creare consapevolezza sulle strategie più adatte per lo sviluppo del capitale umano acquisendo così nuove competenze con cui rendere l’impresa più forte e ottenere anche un miglioramento tangibile del suo merito creditizio. Questa nuova piattaforma formativa digitale rappresenta un modello di e-learning evoluto ed è stata progettata per offrire agli imprenditori e ai loro collaboratori un’esperienza formativa dinamica e facile con strumenti utili per accelerare il business e acquisire nuove competenze in modo più efficiente ed efficace.

La piattaforma, www.confartigianato.skills4business.it, mette a disposizione video pillole formative specializzanti, di breve durata, organizzate per tema ed accessibili attraverso device portatili. La formazione diventa quindi ‘anytime and anywhere”. Gli argomenti trattati vanno dall’apertura del capitale al miglioramento della governance, dal saper comunicare al meglio il valore aziendale e gli aspetti intangibili che lo contraddistinguono, a come relazionarsi al meglio con la banca, dal riconoscere la circular economy quale opportunità per le imprese, al welfare aziendale quale elemento strategico di ingaggio del personale.

Per le imprese associate a Confartigianato Imprese Padova è previsto un percorso formativo su misura a condizioni vantaggiose e con un più ampio numero di argomenti consultabili. ‘Intesa Sanpaolo vuole essere al fianco delle piccole e medie imprese creando valore con azioni concrete. – ha sottolineato Pietro Miraglia – Non solo credito quindi, ma anche e soprattutto sostegno al cambiamento culturale delle aziende, grazie alla formazione, con l’introduzione della nuova piattaforma digitale Skill4Business formarsi diventa facile, i contenuti sono personalizzabili, articolati in video formativi di breve durata, ideati, sviluppati e continuamente aggiornati direttamente con gli artigiani secondo le più avanzate metodologie di apprendimento, per rispondere con una formazione efficace ai bisogni reali di governo del cambiamento culturale e crescita competitiva dell’impresa”.