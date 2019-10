Intesa Spaolo: Padova, accordo con Confartigianato per piattaforma digitale

Padova, 16 ott. (Adnkronos) – Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Padova e Pietro Miraglia, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Formazione, società del Gruppo che da oltre 20 anni realizza iniziative di formazione e perfezionamento professionale, hanno siglato un accordo per lo sviluppo di programmi formativi congiunti.

In particolare, Intesa Sanpaolo Formazione ha sviluppato una piattaforma e-learning, Skills4Business, dedicata agli imprenditori e ai loro collaboratori per favorire lo sviluppo qualitativo delle imprese per cogliere con successo le occasioni generate dai nuovi scenari in un contesto di mercato molto più competitivo.

Una recente indagine della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo evidenzia come le imprese manifatturiere di Padova abbiano attese sulle esportazioni del 2019 superiori alla media nazionale: i dati del primo semestre confermano un buon aumento dell’export provinciale del 2,9% nel primo semestre 2019, corrispondenti ad un incremento di 145 milioni di euro. In particolare tra i settori che esportano di più si segnalano la meccanica (1,6 miliardi di euro), seguita da ‘life science” (444 milioni di euro), prodotti in metallo (294 milioni di euro), gomma e plastica (284 milioni di euro) e agroalimentare (268 milioni di euro).