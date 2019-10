Crampi addominali, gonfiore e meteorismo? Come riconoscere l’intolleranza al lattosio?

L’intolleranza al lattosio è un disturbo di cui soffre una percentuale abbastanza alta della popolazione adulta: la causa scatenante è la mancanza nell’organismo di un enzima detto lattasi, in grado di scindere il lattosio in glucosio e galattosio. E’ una condizione in cui l’organismo non riesce a digerire completamente lo zucchero presente nel latte e nei suoi derivati. La mancata digestione del lattosio lo fa rimanere nell’intestino, per poi essere fatto fermentare dalla flora batterica e intestinale: questo processo determina numerosi disagi, tra i quali i più comuni sono la produzione di gas e diarrea. Non si tratta dunque di un disturbo pericoloso, ma è associato a sintomi fastidiosi che possono essere evitati solo limitando il lattosio introdotto con l’alimentazione.

Che cos’è l’intolleranza al lattosio?

L’intolleranza al lattosio – spiega in una approfondimento sul tema l’Humanitas Research Hospital, ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca e sede di insegnamento universitario – è nota anche come deficit di lattasi, un enzima prodotto dalle cellule dell’intestino tenue che scindendo il lattosio in glucosio e galattosio ne permette l’assorbimento. Carenze di lattasi fanno sì che il lattosio arrivi fin nel colon, dove interagisce con i batteri dell’intestino dando luogo ai problemi intestinali tipici dell’intolleranza.

Quali sono le cause dell’intolleranza al lattosio?

L’intolleranza al lattosio può essere una normale conseguenza della crescita. Infatti durante l’infanzia i livelli di lattasi diminuiscono naturalmente. In questo caso si parla di intolleranza primaria al lattosio, mentre l’intolleranza secondaria è causata dalla riduzione della lattasi dopo una malattia (come la celiachia, una gastroenterite o una malattia infiammatoria), un intervento o un trauma intestinale. Esiste infine un’intolleranza congenita al lattosio. In questo caso è una mutazione a causare l’assenza totale di lattasi.

Quali sono i sintomi dell’intolleranza al lattosio?

I sintomi compaiono a breve distanza dall’assunzione di alimenti contenenti lattosio e includono diarrea, crampi addominali, gonfiore e meteorismo. La gravità dei sintomi varia in base al quantitativo assunto.

Come prevenire l’intolleranza al lattosio?

Non esistono metodi per prevenire lo sviluppo di un’intolleranza al lattosio.

Si tenga presente che le informazioni presenti in questa pagina sono di natura generale e a scopo divulgativo e non sostituiscono in nessun caso il parere del medico, il primo punto di riferimento a cui ricorrere per avere informazioni, chiarimenti, e a cui affidarsi per consigli o esami.