Intrappolato per 3 giorni in un pozzo, morto bimbo di 2 anni

Una tragedia che ricorda quella di Alfredino, e più di recente quella di Julen in Spagna: nel sud dell’India un bambino di due anni è morto dopo essere rimasto per più di tre giorni intrappolato in un pozzo profondo 26 metri.

Il piccolo Sujith Wilson era precipitato in una fessura di 30 cm di diametro mentre giocava vicino alla sua casa nel distretto di Tiruchirappalli nello Stato meridionale del Tamil Nadu.

Il corpo del bimbo è stato recuperato utilizzando attrezzature speciali: era in stato di decomposizione.

Verrà eseguita un’autopsia per determinare la causa del decesso.

I soccorritori avevano calato nel pozzo una telecamera termica per monitorare la temperatura del bambino mentre gli veniva fornito ossigeno attraverso un tubo. Il piccolo non era cosciente ma respirava fino a domenica mattina: da allora non era stato più possibile controllare le sue condizioni perché era scivolato più in basso.

E’ stata usata una trivella per scavare una cunicolo parallelo al pozzo, ma la pala si è rotta a circa 10 metri dal bambino a causa del terreno roccioso.

La vicenda ricorda purtroppo il caso italiano, del 1981, di Alfredino Rampi a Vermicino, che si era concluso tragicamente.