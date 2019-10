ISS: Luca Parmitano fotografa la passeggiata spaziale dei colleghi

L’astronauta Luca Parmitano ha fotografato i colleghi Christina Koch e Andrew Morgan impegnati nell’attività extraveicolare (EVA) del 6 ottobre.

“Durante i (pochi) momenti di quiete, ho approfittato degli oblò nel modulo giapponese Kibo per fotografare AstroDrewMorgan e Astro_Christina con lenti da 400mm e 800mm“, ha scritto su Twitter l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea.

Nell’immagine si vedono i due colleghi mentre installano le nuove batterie agli ioni di litio.

E’ stata la prima di 5 passeggiate spaziali in programma questo mese per aggiornare i sistemi di alimentazione della Stazione Spaziale. Il 25 ottobre sarà la volta dell’astronauta italiano, primo comandante italiano della ISS.