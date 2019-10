Iv: Giachetti e Nobili sciolgono ‘Sempre avanti’, ‘ora nostre idee in Italia Viva’ (2)

(Adnkronos) – ‘Nonostante SempreAvanti sia stata una bellissima esperienza che ha unito migliaia di persone in tutta Italia, abbiamo assunto la decisone che ci è sembrata più giusta e coerente con il percorso che abbiamo fatto insieme. Un atto di amore verso Italia Viva, nella quale entriamo tutti liberamente. In una comunità che lavorerà sempre nella stessa direzione, senza le insopportabili discussioni interne o le lotte tra correnti che abbiamo conosciuto nel Pd. Non abbiamo più bisogno di uno strumento per difendere le nostre idee, perché sono e saranno le idee di Italia Viva” commentano Luciano Nobili e Roberto Giachetti