Iv: Renzi, ‘Salvini improvvisamente scopre coraggio, è un codardo’

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Dopo il dibattito televisivo con Vespa, Salvini improvvisamente ha scoperto il coraggio. Con me si è presentato tranquillo come un agnellino e oggi dice Renzi è un ‘ladro di democrazia’, un ‘pallone gonfiato’ . Mi piacerebbe fare delle discussioni con delle persone che ti guardano negli occhi non con dei codardi. Le cose me le dici in faccia”. Così Matteo Renzi a Che tempo che fa su Rai 2 sottolineando inoltre che del governo precedente abolirebbe ‘Quota 100’ e i decreti sicurezza. Per quanto riguarda la durata del governo, Renzi afferma che durerà tutta la maggioranza: “cosa devo dire al premier? Stai tranquillo, relax”, sottolinea Renzi sottolineando che dovrà inventare delle espressioni nuove riferendosi al ‘stai sereno’.