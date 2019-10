Please wait...

No votes yet.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Sono per il garantismo non per il tintinnare della manette che non mi piace”. Così Matteo Renzi a ‘Che Tempo che fa’ in merito su Rai 2.

article

1330017

MeteoWeb

Iv: Renzi, ‘sono per il garantismo non per tintinnare delle manette’

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Sono per il garantismo non per il tintinnare della…

http://www.meteoweb.eu/2019/10/iv-renzi-sono-per-il-garantismo-non-per-tintinnare-delle-manette/1330017/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/02/adn_mw1.jpg

News ADN