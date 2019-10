Un doodle per Joseph Antoine Ferdinand Plateau, l’inventore del Fenachistoscopio

Il doodle di Google di oggi, 14 ottobre 2019, celebra il fisico Joseph Antoine Ferdinand Plateau, la cui ricerca sulla percezione visiva lo ha ispirato a inventare un dispositivo chiamato “Fenachistoscopio” che ha portato alla nascita del cinema, creando l’illusione di un’immagine in movimento. Ispirato dai dischi animati, il il doodle è stato realizzato in modo tale da riflettere lo stile di Plateau.

Joseph Antoine Ferdinand Plateau nacque a Bruxelles il 14 ottobre 1801.

Studiò all’Università di Liegi, dove si laureò in Scienze Matematiche e Fisiche. Venne nominato professore di Fisica sperimentale all’Università di Gand.

Nel 1832 inventò il Fenachistoscopio: era composto da due dischi, uno dei quali con finestre radiali equidistanti attraverso le quali l’osservatore poteva guardare il secondo disco che conteneva una sequenza di immagini. Quando i due dischi ruotano ad una determinata velocità l’osservatore può osservare un’animazione.

Plateau studiò anche il fenomeno della capillarità e della tensione superficiale, contribuì ai primi studi sull’instabilità capillare di un cilindro liquido, e prende da lui il nome il problema matematico della definizione di una superficie minima con confini dati. Realizzò studi sulle lamine di sapone e formulò le “leggi di Plateau” che descrivono la forma di queste superfici. Particolarmente importante è il suo esperimento della goccia d’olio rotante intorno a un suo asse in un liquido avente densità uguale a quella dell’olio, che poteva fornire, secondo alcuni, una riprova sperimentale dell’ipotesi cosmogonica di P.-S. Laplace.

Nel corso dei suoi studi sulla retina, realizzò un esperimento durante il quale fissò il Sole direttamente per 25 secondi: la sua perdita della vista in seguito venne considerata una conseguenza dell’esperimento.

Joseph Antoine Ferdinand Plateau morì a Gand nel 1883.