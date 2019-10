L.elettorale: Zingaretti fa il punto, riunione ‘istruttoria’ al Nazareno

Roma, 10 ott. (AdnKronos) – L’unico dato certo, al momento, è che nel Pd nessuno vuole un proporzionale puro. Ma oltre a questo non c’è ancora una linea definita sulla legge elettorale. Stamattina Nicola Zingaretti ha visto al Nazareno il vicesegretario Andrea Orlando, i capigruppo di Camera e Senato Graziano Delrio e Andrea Marcucci e i capigruppo delle commissioni Affari costituzionali Stefano Ceccanti e Dario Parrini.

Una riunione istruttoria, spiegano fonti parlamentari, per vagliare le varie ipotesi in campo che spaziano dal maggioritario al proporzionale con correttivi, al sistema con piccoli collegi sul modello spagnolo di cui ha parlato oggi in un’intervista Orlando, al doppio turno. Visto che la discussione è ancora aperta, il tema della legge elettorale non dovrebbe entrare nella Direzione di martedì. Almeno non con un voto dell’organismo su una precisa proposta.