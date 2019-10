Al via la conferenza stampa “La Calabria e la lotta ai tumori. Il punto di vista di pazienti e cittadini” che si terrà a Catanzaro, sabato 26 ottobre alle ore 18.00 all’Hotel Perla del Porto, in via Martiri di Cefalonia 64.

Nel corso della conferenza stampa verranno presentati i risultati di un’indagine sulla percezione dell’assistenza oncologica e onco-ematologica nella Regione, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, rappresentanti dei pazienti e clinici dei principali centri oncologici calabresi. Un argomento di forte attualità, alla luce delle criticità del servizio sanitario nella regione.