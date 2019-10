La maledizione di Joker: terribile incidente per Joaquin Phoenix. Heath Ledger era morto dopo aver vestito gli stessi panni

Joaquin Phoenix, l’attore che ha interpretato il film cinematografico di enorme successo Joker, uscito da poco nella sale, è rimasto vittima di un brutto incidente stradale. La star di Hollywood si trovava a bordo della sua Tesla, in un parcheggio, quando ha preso una curva a velocità troppo elevata, ha perso il controllo dell’auto e si è andato a schiantare contro un camion dei pompieri parcheggiato.

La macchina dell’attore 45enne è andata completamente distrutta, ma lui è rimasto fortunatamente illeso, riuscendo ad uscire dall’auto da solo. Lui stesso ha lanciato l’allarme, contattando vigili del fuoco e polizia per denunciare l’accaduto. L’attore è stato portato in ospedale in ambulanza per accertamenti, a scopo precauzionale, ma è stato dimesso poco dopo.

L’episodio ha suscitato apprensione nei fan, anche perché il compianto Heath Ledger era morto a soli 28 anni nella sua casa di New York, il 22 gennaio 2008, quando aveva da poco interpretato anche lui Joker ne Il Cavaliere Oscuro. L’autopsia rivelò che Ledger morì a causa di un’intossicazione acuta provocata dagli effetti combinati di ossicodone, idrocodone, diazepam, temazepam, alprazolam e doxilamina, regolarmente prescritti dal suo medico.

L’episodio accaduto a Phoenix ha così dato vita ad una terribile teoria fatalista: quella della maledizione di Joker.