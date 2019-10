La Russa: “Simboli Lega a San Giovanni? Inutile e stupido”

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Siamo sorpresi, il fatto che metterà solo il suo simbolo, ci è sembrato inutile e stupido”. Ignazio La Russa, senatore di Fdi e vicepresidente del Senato, con l’AdnKronos non nasconde la sorpresa del partito di Giorgia Meloni che domani sarà in piazza a San Giovanni, con gli alleati della Lega e Fi. “Salvini – ricorda – aveva parlato di bandiere tricolori” e “addirittura quando il 9 settembre scorso, siamo stati noi a organizzare la manifestazione in piazza Montecitorio lo abbiamo fatto parlare per ultimo”.

“Noi andremo soprattutto coi tricolori, magari ora anche con le nostre bandiere di Fdi”, aggiunge La Russa: “Che domani fosse una cosa organizzata dalla Lega era chiaro a tutti, non c’era bisogno di mettere bandiere e simboli: così savoir faire e compattezza vengono a mancare”.