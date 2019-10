Latte condensato ritirato dal mercato [MARCA e LOTTI]

Latte condensato ritirato dal mercato: la Società A. Menarini ha comunicato che sta per procedere al ritiro precauzionale e volontario dal mercato di quattro lotti del latte in polvere per neonati NOVALAC 2. Nello specifico si tratta dei lotti 57916 con scadenza 05-2022, 57927 con scadenza 05-2022, 57933 con scadenza 05-2022 e 57996 con scadenza 06-2022 del latte in polvere NOVALAC 2 800G – cod. 931579888.

Novalac 2 è un latte di proseguimento idoneo all’alimentazione dei lattanti di età 6-12 mesi. Al momento non si conoscono i motivi del ritiro, tuttavia la Società ha invitato le farmacie a bloccare la vendita dei suddetti prodotti.