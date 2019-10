Latte parzialmente scremato richiamato dal mercato: allarme microbiologico [MARCA e LOTTO]

Latte parzialmente scremato richiamato dal mercato per rischio microbiologico. Il richiamo è stato attuato da Lidl ed è relativo a 4 lotti di latte parzialmente scremato pastorizzato omogenizzato della marca “Milbona“. Il richiamo è stato disposto per una non conformità microbiologica osservata in seguito ai test di autocontrollo.

Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 1 litro e può essere identificato attraverso le date di scadenza 14/10/2019, 15/10/2019, 18/10/2019 e 20/10/2019. Il latte richiamato è stato prodotto per Lidl da Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co nello stabilimento di Münsterstraße 31, a Everswinkel, Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania.

Chiunque avesse acquistato il prodotto è invitato a non consumarlo bensì a restituirlo alla catena di supermercati Lidl.