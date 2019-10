Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: ultime ore di maltempo, poi migliora ovunque in vista del weekend

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per oggi, domani, e fino al 15 ottobre 2019.

Oggi al Nord nuvolosità in rapido aumento a iniziare dal settore occidentale con piogge dapprima deboli e isolate in graduale intensificazione nel corso della giornata e in estensione a tutte le regioni a eccezione dell’Emilia-Romagna dove risulteranno isolate e sporadiche; dalla sera tendenza a miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni ad iniziare da ovest. Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso ma con annuvolamenti in intensificazione sulla Toscana e Sardegna settentrionale con locali piogge più frequenti sul settore toscano centro-settentrionale. Sud e Sicilia: molto nuvoloso su Calabria e Sicilia con frequenti rovesci temporaleschi che insisteranno maggiormente sui settori orientali; sereno o poco nuvoloso sul resto del Sud ma con annuvolamenti in sviluppo sulla Puglia meridionale che daranno luogo a isolati rovesci anche temporaleschi tra tarda mattinata e primo pomeriggio per dissolversi in serata. Temperature: minime in lieve calo su Puglia, Campania e Basilicata, stazionarie altrove; massime in aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali, stazionarie altrove. Venti: deboli da est sudest al centro-nord tendenti a sud sudovest su Liguria e centrali tirreniche e da nordovest sulla Sardegna; moderati da est nordest su Sicilia e Calabria e da sudest sulla Puglia, deboli sudoccidentali sulle restanti meridionali. Mari: agitato lo Ionio meridionale; molto mossi lo stretto di Sicilia e lo Ionio settentrionale; mossi i restanti bacini meridionali; poco mossi tutti i rimanenti mari.

Domani al Nord residui annuvolamenti al mattino sull’Emilia-Romagna e qualche passaggio nuvoloso a ridosso dell’arco alpino mentre prevale il sereno sulle restanti aree, a parte il temporaneo transito di estese velature sulle regioni occidentali. Locali foschie e banchi di nebbia al mattino sulla Pianura padana. Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso sull’isola; nubi sparse, localmente compatte, sulle regioni peninsulari con occasionali piovaschi a ridosso dei rilievi appenninici. Ampie schiarite dal pomeriggio su Toscana, Lazio e Umbria. Sud e Sicilia: ancora moderata instabilità sulle aree ioniche di Sicilia e Calabria meridionale con rovesci sparsi e qualche temporale. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature: minime in calo al Nord Ovest e in generale aumento sul resto del paese. Massime in generale rialzo, più marcato al Nord.

Venerdì 11 ottobre al Nord cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo annuvolamenti più consistenti al mattino sull’Emilia-Romagna meridionale. Centro e Sardegna: nuvolosità diffusa su regioni adriatiche e aree montuose di Toscana e Lazio, con deboli precipitazioni sull’Abruzzo; dal pomeriggio attesi ampi rasserenamenti, a eccezione dell’Abruzzo, dove gli annuvolamenti rimarranno per l’intero periodo. Cielo generalmente sereno altrove. Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare a tratti intensa con piovaschi o deboli rovesci in esaurimento serale su Molise, Puglia, Sicilia e Calabria tirreniche. Temperature: minime in rialzo su pianura lombarda e Basilicata meridionale, in calo altrove, più marcato sulla Sardegna; massime in diminuzione su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna occidentale, regioni adriatiche centrali e meridionali, in aumento su Umbria meridionale, Sardegna settentrionale, Lazio e Sicilia ionica, senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Sabato 12 condizioni di bel tempo ovunque, ma con velature che dalla tarda mattinata interesseranno dapprima il Nord-Ovest e la Sardegna e dal pomeriggio le restanti regioni settentrionali e centrali, con interessamento serale di Campania, Molise, Puglia settentrionale e Sicilia occidentale.

Domenica 13 nuvolosità alta e sottile su tutte le regioni, a eccezione di annuvolamenti più consistenti su Nord-Ovest, regioni centrali tirreniche e Sicilia e in serata su Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, ma in un contesto generalmente asciutto.

Lunedì 14 molte nubi al Nord e su Toscana, Umbria e Lazio con deboli rovesci sparsi, in intensificazione serale su Alpi e Prealpi di Nord-Ovest e Liguria orientale. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso, con al più velature in transito.

Martedì 15 cielo parzialmente nuvoloso sulle regioni settentrionali e centrali, con precipitazioni sparse su Triveneto, Lombardia e alta Toscana. Sul resto del paese poche nubi, a eccezione di sviluppi cumuliformi sui rilievi durante le ore più calde.