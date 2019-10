Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a lunedì 14 ottobre: ancora instabilità, sereno verso il fine settimana [DETTAGLI]

Le previsioni dell’Aeronautica militare per i prossimi giorni sull’Italia.

Giovedì 10 ottobre : Al nord residui annuvolamenti al mattino su Emilia Romagna e qualche passaggio nuvoloso a ridosso dell’arco alpino mentre prevale il sereno sulle restanti aree a parte il temporaneo transito di estese velature sulle regioni occidentali. Al centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso sull’isola; nubi sparse, localmente compatte, sulle regioni peninsulari con occasionali piovaschi a ridosso dei rilievi appenninici. Ampie schiarite dal pomeriggio su Toscana, Lazio e settori occidentali di Umbria ed Abruzzo. Al sud e Sicilia: ancora moderata instabilità sulle aree ioniche di Sicilia e Calabria meridionale con rovesci sparsi e qualche temporale. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature: minime in calo al nord ovest ed in generale aumento sul resto del Paese. Massime in generale rialzo, più marcato al nord. Venti: moderati con locali rinforzi dai quadranti orientali sul settore ionico di Sicilia e Calabria; moderati settentrionali sulla Sardegna con rinforzi dal pomeriggio; deboli variabili altrove. Mari: molto mosso mar di Sardegna; molto osso con moto ondoso in attenuazione su Ionio centro-meridionale; da mossi a localmente molto mossi stretto di Sicilia, Tirreno centrale e mar Ligure con moto ondoso in attenuazione su questi ultimi due; poco mossi i restanti mari con moto ondoso in aumento su canale di Sardegna.

Venerdì 11 ottobre molte nubi sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sul settore tirrenico di Calabria e Sicilia con occasionali piovaschi; cielo sereno altrove ma con velature in transito diurno.

Sabato 12 ottobre prevalenza di bel tempo con velature in transito al nord ovest.

Domenica 13 elunedì 14 ottobre ancora condizioni di stabilità ma con nubi in aumento al nord ovest, regioni centrali tirreniche e Sicilia ed in serata su triveneto con occasionali piovaschi nel corso della giornata di domenica.