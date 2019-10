Il legno abbattuto dalla tempesta Vaia rivive nel Triennale Milano Teatro

Il legno proveniente dalle devastazioni della tempesta Vaia, che nell’autunno scorso ha sconvolto le aree montane del Nordest, avrà una seconda vita grazie a FederlegnoArredo: verrà infatti utilizzato per la ristrutturazione del Triennale Milano Teatro. “Si tratta di un’iniziativa che sottolinea l’impegno della Federazione a difesa del patrimonio forestale italiano – spiega Stefano Bordone, vicepresidente FederlegnoArredo – Poche ore dopo la tempesta del novembre 2018 ci siamo attivati per studiare e rendere operative iniziative che potessero contribuire alla ricostruzione di un ecosistema unico al mondo. Alle iniziative politiche per sostenere le aziende delle aree colpite abbiamo affiancato eventi culturali che potessero sensibilizzare sulla necessità di valorizzare il legname abbattuto“.

“Da qui – continua Bordone – la scelta di contribuire alla ristrutturazione della boiserie del Triennale Milano Teatro che ha visto l’utilizzo di legname proveniente dalle foreste trentine della Val di Fiemme. Un impegno quello di FederlegnoArredo che non si ferma qui ma che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi a sostenere una nuova economia virtuosa, fiorente, rispettosa del bene comune e sostenibile”.

La scelta, fa sapere FederlegnoArredo, è in piena sintonia con il messaggio ‘green’ della XXII Triennale che ha ospitato la mostra “La nazione delle piante”. Così, FederlegnoArredo ha voluto dare un contributo concreto alla ristrutturazione del Triennale Milano Teatro mettendo al centro il legno, materia prima rinnovabile per eccellenza.