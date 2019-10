Libri: ‘Il giorno di Tarowean’, arriva l’ultima avventura di Corto Maltese

Venezia, 29 ott. (Adnkronos) – Un uomo barbuto, legato mani e piedi a una zattera di fortuna, galleggia alla deriva nell’Oceano Pacifico. Così, nel lontano 1967, si inaugura l’epopea di Corto Maltese, antieroe per eccellenza e icona del fumetto mondiale. Nelle sue tante avventure, Pratt ha lasciato trapelare solo piccoli indizi su quello che è accaduto al suo personaggio prima di quell’indimenticabile apparizione.

Oggi, a più di cinquant’anni da quel fulminante esordio, Canales e Pellejero squarciano il velo su quel passato misterioso e raccontano l’appassionante catena di eventi che portarono Corto a ritrovarsi in balia delle onde, condannato a morte certa dagli uomini del suo stesso equipaggio. Un nuovo capitolo nella biografia del marinaio più amato del mondo, un nuovo inizio che alimenta il fuoco della sua leggenda.

Realizzate da Juan Díaz Canales e Rubén Pellejero, le tre avventure di Corto Maltese, Sotto il sole di mezzanotte, Equatoria e Il giorno di Tarowean saranno raccolte in un volume unico, ‘La nuova rotta’. Un’edizione speciale in bianco e nero, con una sezione extra di illustrazioni a colori. Un grande tributo a Corto Maltese e alle atmosfere tra sogno e realtà create da Hugo Pratt.