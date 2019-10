Lombardia: in Consiglio regionale esame su politiche casa e sostegno a imprese (2)

(Adnkronos) – Lo stato di attuazione delle azioni intraprese dalla Regione a sostegno delle imprese lombarde e per la manifattura innovativa è stato, invece, il tema della seconda relazione esaminata oggi dal Comitato. Il documento descrive alcuni degli interventi attivati, più specificatamente quelli riferibili al settore della manifattura innovativa.

L’esame della relazione, illustrata da Marco Degli Angeli, ha evidenziato che nel 2018, le imprese lombarde, potenziali beneficiarie delle misure regionali, erano 961.301, con un saldo positivo di 695 unità. Tra le misure descritte nella relazione, 13 hanno avuto a disposizione risorse pari a 278 milioni di euro, utilizzate per 194 milioni con un tasso di impiego pari al 70%, attivando investimenti per circa 1 miliardo e 600 milioni di euro. Di queste risorse, il 76% delle proviene dal Por Fesr, e circa la metà del totale (134 milioni, il 48%) ha finanziato un’unica misura (‘Al Via’), destinata al sostegno dello sviluppo produttivo delle imprese lombarde. Un terzo è andato a supporto dell’innovazione (circa 65 milioni di euro) e un quinto ha finanziato interventi per facilitare l’accesso al credito (53 milioni, il 19% del totale).

‘Sarebbe opportuno ‘ ha sottolineato Degli Angeli commentando i dati della relazione sulle imprese’ ricevere un maggiore feedback dalle imprese per valutare nel complesso come hanno funzionato i contributi e per capire meglio le eventuali cause di difficoltà e di scarso successo delle misure”. Il documento viene ora trasmesso all’assessore regionale allo Sviluppo economico e alla competente commissione consiliare.