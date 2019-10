Perchè hai deciso di andare nello spazio? Luca Parmitano in collegamento radio con le scuole

Partito lo scorso 20 luglio dal cosmodromo di Baikonur, Kazakistan, insieme all’astronauta della NASA Andrew Morgan ed al cosmonauta russo Alexander Skvortsov di Roscosmos, Luca Parmitano e compagni di equipaggio hanno raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dopo un viaggio di poco più di 6 ore a bordo della navetta russa Soyuz.

È proprio dall’avamposto orbitante che l’attuale comandante della ISS ed astronauta dell’ESA di nazionalità italiana si metterà in contatto radio, lunedì 14 ottobre, con gli alunni degli Istituti Comprensivi S.M. Calvino di Settimo Torinese e Don Milani di Monza.

Sarà l’occasione per i ragazzi per soddisfare le loro – e forse anche le nostre – curiosità sulla vita nello spazio, e per condividere l’entusiasmo e l’impegno dell’astronauta ESA per la ricerca spaziale e la vita in orbita.

Molte le domande che i giovani studenti hanno in serbo per Luca, con il quale si parlerà degli aspetti più tecnici – quanto tempo occorre per raggiungere la Stazione, a che velocità viaggia, come si mangia e come si dorme – e di quelli più emozionali. Guardare la Terra dallo spazio, ambientarsi alla microgravità, perché hai deciso di andare nello spazio.

Parmitano fa parte della Spedizine 60/61 e la sua attuale missione è denominata Beyond.

Il 2 ottobre, dopo una breve cerimonia per il cambio di comando – e la consegna simbolica della ‘chiave’ della Stazione – Luca Parmitano è diventato comandante dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale, ruolo per il quale l’astronauta si sente molto onorato ma anche pronto ad affrontarlo con umiltà ed impegno per garantire la sicurezza dell’equipaggio ed il successo della missione.