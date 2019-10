L’astronauta Luca Parmitano saluta dallo spazio la Nazionale di Rugby

“Il rugby è uno sport fantastico, uno sport che celebra l’amicizia e il lavoro di squadra. Così come voi dovete lavorare tutti insieme per raggiungere la vostra meta anche noi a bordo della stazione spaziale internazionale dobbiamo lavorare e collaborare come un team di astronauti, con le persone a terra da tutto il mondo per raggiungere il nostro obbiettivo e le nostre mete che sono l’esplorazione spaziale, la tecnologia e la scienza. Quindi considerati i vari aspetti che uniscono i due mondi voglio augurarvi in bocca al lupo per questo campionato e per questa partita”.

È il messaggio inviato all’Italrugby dall’astronauta Luca Parmitano, comandante della Stazione Spaziale internazionale nella ‘Missione Beyond’. Un messaggio che arriva alla vigilia della sfida piu’ importante della Rugby World Cup 2019 per l’Italia, quella contro il Sudafrica in programma domani alle 11.45 (ora italiana).

“Siamo felici di sapere che Parmitano avrà la possibilità di seguire una partita tanto importante per noi e di sostenerci in diretta– ha commentato il capitano della nazionale italiana rugby, Sergio Parisse- speriamo di regalargli delle bellissime emozioni”.