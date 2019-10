Dalla Luna al Sole: Zeiss partner del Festival della Scienza di Genova per 10 giorni

ZEISS, da sempre impegnata nella ricerca scientifica, la formazione e l’informazione, ha annunciato di aver stretto una partnership con il prestigioso Festival della Scienza, giunto alla 17sima edizione, che quest’anno si terrà a Genova dal 24 ottobre al 4 novembre 2019.

Quasi 300 eventi, 50 location cittadine e 550 animatori, il Festival della Scienza rappresenta sempre di più un appuntamento imperdibile dedicato a tutti coloro che desiderano entrare in contatto con la scienza in modo innovativo, interattivo, scoprendo cosa si “nasconde” dietro ad ogni scoperta: un’occasione per unire divulgazione scientifica e momenti di incontro per ricercatori, appassionati, scuole e famiglie.

Ricerca scientifica, scoperta e informazione sono valori che si sposano appieno con la mission ZEISS, da sempre pioniera nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche all’avanguardia che portino un miglioramento concreto nella vita delle persone.

Oltre alle celebrazioni del 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna, evento che ha visto ZEISS protagonista nello sviluppo dell’obiettivo grandangolare Biogon 5.6/60, l’azienda sarà presente alla manifestazione ligure in diversi modi. Innanzitutto, sarà sponsor della mostra La luna. E poi? (Palazzo Ducale, Loggia degli Abati) all’interno della quale l’azienda esporrà una replica fedele della fotocamera Hasselblad che è andata sulla Luna durante la missione Apollo 11. Il 26 Ottobre, alle ore 11.00, ZEISS parteciperà con i propri esperti alla conferenza “Dritti fino alla Luna!” assieme al primo astronauta italiano,Franco Malerba, protagonista della missione STS-46 del 1992, e a Marco Bibuli, ricercatore CNR e specializzato in sviluppo di tecniche avanzate di guida, controllo e navigazione per sistemi robotici mobili.

In connubio perfetto tra ricerca e sviluppo, ZEISS parlerà del proprio contributo nella trasformazione di un sogno collettivo in realtà: la collaborazione con la NASA, la ricerca delle soluzioni tecnologiche più adatte all’assenza di gravità, le missioni “di prova” precedenti all’Apollo 11, le immagini storiche scattate con obiettivi ZEISS.

Con lo stesso approccio, con la stessa predisposizione ad “andare oltre” che da sempre consente a ZEISS di superare i limiti conosciuti e definire nuovi standard in tutti i settori in cui opera, gli esperti ZEISS lavorano ogni giorno per sviluppare tecnologie all’avanguardia per il benessere visivo delle persone.

In perfetta armonia con quello che rappresenta il Festival della Scienza, ZEISS sarà presente per tutta la durata della manifestazione con un corner dedicatoall’informazione sulla radiazione solare, i raggi UV e sui loro effetti benefici e non per il nostro corpo e i nostri occhi.

In un’ottica di educazione e sensibilizzazione sull’importanza di proteggere gli occhi dai raggi UV, il corner ZEISS offrirà a tutti i visitatori, grazie ad un tool dimostrativo e prove pratiche interattive, la possibilità di saperne di più sui raggi UV e scoprire come una protezione invisibile sia possibile (e necessaria) in ogni giorno dell’anno, anche in autunno o nelle giornate nuvolose.

“Ad un anno dal lancio della rivoluzionaria tecnologia brevettata UVProtect®, integrata di serie in tutte le nostre lenti da vista chiare, abbiamo deciso di continuare ad investire nelle attività di sensibilizzazione e formazione per far comprendere a tutti come sia importante assicurare ai nostri occhi una protezione completa fino a 400nm dai raggi ultravioletti. In quest’ottica”, spiega Elena Rubino, Direttore Marketing di ZEISS Vision Care, “il Festival della Scienza di Genova, con la partecipazione di famiglie, bambini, ragazzi e studenti, rappresenta un’occasione davvero perfetta per dimostrare ancora una volta come la scienza sia al servizio del benessere di ognuno di noi”.