Mafia Capitale: Balsamo, ‘attendo motivazioni, mafia non è solo controllo territorio’

Palermo, 23 ott. (Adnkronos) – “Aspetto di leggere le motivazioni non conoscendole non ritengo sia il caso di fare alcun commento”. Così Antonio Balsamo, magistrato rappresentante per l’Italia all’Onu, a margine di una conferenza a Palermo, commenta con l’Adnkronos la sentenza emessa ieri dalla Corte di Cassazione su ‘Mafia capitale’ che non ha riconosciuto l’aggravante dell’associazione mafiosa stabilito dalla Corte d’Appello.

“Personalmente – ha aggiunto il magistrato – riferendomi non alla sentenza di ‘Mafia capitale’ emessa adesso in sede di merito ma a quella che era stata emessa in sede cautelare dalla Corte di Cassazione, condivido quei principi di diritto che erano stati fissati e cioè che il fenomeno mafioso può svilupparsi non soltanto attraverso il controllo del territorio, non soltanto attraverso una mafia che costituisce uno stato nello Stato, ma anche attraverso un controllo, l’intimidazione, la violenza, di specifici settori amministrativi e economici. Questo principio di diritto, affermato già dalla Corte di Cassazione, a mio parere rappresenta un grande passo avanti nell’analisi della realtà mafiosa e nel contrasto giudiziario al fenomeno mafioso”.