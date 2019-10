Franco Battiato è malato, ora è ufficiale: “Torneremo ancora” è il suo ultimo album, ma lui non tornerà più [VIDEO]

Franco Battiato si ritira. Una misteriosa malattia della quale non parla lui e non parla il suo manager lo costringe a dire addio ad una vita dedicata alla musica. «Non c’è più nulla nei cassetti. Direi che questo è l’ultimo album» ha dichiarato Franz Cattini, manager del cantautore. Titolo straziante per l’ultima fatica di Battiato, «Torneremo ancora», che uscirà venerdì 18 ottobre, proprio nel momento in cui è costretto a non tornare più in scena.

Già nei mesi scorsi gli indizi che andavano in questa direzione sono stati molti, come foto che lo ritraevano in uno stato di evidente debilitazione, o ancora la casa messa in vendita e subito dopo ritirata. Adesso, però, è stato tutto ufficializzato con un video girato nel mese di agosto nella casa di Milo. Un video di due soli minuti durante il quale il grande cantautore chiacchiera con i suoi collaboratori, scambiandosi opinioni sul progetto. E’ stanco, Battiato, e la stanchezza emerge prepotentemente dalle immagini. Ma sulla patologia è mistero: «Non possiamo dire che stia male, quando lo sentiamo al telefono dice di stare bene. Ma non sta sufficientemente bene da poter essere qui a parlare con tutti noi», precisa Cattini che già qualche giorno fa aveva specificato che non è l’Alzheimer, come si era sospettato, ad affliggere il cantautore.

Nulla di più, dunque, in merito alla malattia. Solo indiscrezioni sul disco: la canzone inedita «Torneremo ancora» sarà unita ad una selezione di brani del passato. Il tutto suonato dalla Royal Philharmonic Concert Orchestra diretta da Carlo Guaitoli. Dopo questo, dunque, Battiato non ‘tornerà ancora’. E’ la fine, a quanto riferito dal suo manager.