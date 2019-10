Maltempo, smottamenti e allagamenti nell’Alessandrino: case evacuate e scuole chiuse

Sono una ventina i Comuni, nel basso Alessandrino, che segnalano dissenti localizzati, con smottamenti e allagamenti. Lo rende noto la Regione Piemonte, che sta monitorando la situazione. Il governatore Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi sono “in costante contatto – si legge in una nota – con la Sala operativa della Protezione civile”.

“Il sistema è attivato con motopompe, uomini e sacchetti di sabbia in dotazione ai Comuni da distribuire alla popolazione”, informa ancora la Regione Piemonte. A Gavi, in particolare, nel pomeriggio è stata evacuata una scuola. La situazione viaria è in sofferenza, in particolare la viabilità secondaria. Il traffico ferrioviario sulla tratta Torino Genova Milano, Novi Ligure e Arquata è interrotto. RFI segnala che non ci sono piu’ persone bloccate sui treni, ma si stanno attivando mezzi sostitutivi per i passeggeri. Si segnalano problemi anche alla rete telefonica.

Case evacuate e scuole chiuse

In molti paesi dell’Alessandrino, sopratutto nelle zone appenniniche, nelle ultime ore il Maltempo ha assunto le caratteristiche di un’alluvione. Fiumi e torrenti sono straripati, molte strade sono chiuse, invase da acqua e fango; le zone dei centri abitati prossime a fiumi e rii, sono state allagate.

Evacuati una scuola e gli abitanti in un rione di Gavi, dove in 6 ore, oggi, sono caduti 250 millimetri di acqua, 313 nelle ultime 24 ore: sono esondati il fiume Lemme e corsi d’acqua minori. Le scuole resteranno chiuse domani, come pure a Tortona, Novi Ligure, Serravalle Scrivia, Ovada e in molti centri minori. Nell’alessandrino si registrano anche interruzione di energia elettrica per la caduta di tralicci e problemi alle reti telefoniche. “La situazione meteo – scrive su Fb la Protezione civile di Alessandria – sta peggiorando ben oltre le previsioni. Fino a stanotte sono previste altre precipitazioni intense: se potete non utilizzate le auto, non avvicinatevi ai corsi d’acqua”.