Maltempo, allagamenti ed esondazioni in Liguria: notte di temporali, fulmini e vento forte [DATI]

Forti temporali nelle scorse ore in Liguria: un peggioramento delle condizioni meteo si è registrato intorno alle 4 del mattino, quando il maltempo ha colpito il Ponente, interessando tutta la costa con piogge torrenziali e vento forte.

L’allerta è arancione nel levante e nel ponente ligure, a Genova e Savona è in vigore l’allerta meteo rossa: sono esondati due rii nel savonese, poi rientrati negli argini.

Molto forti le raffiche di vento registrate, fino a 118 km/h.

La Protezione civile segnala allagamenti nella zona dell’aeroporto di Genova. Il fronte della perturbazione si è in seguito spostato nel Tigullio.

Per quanto riguarda gli smottamenti avvenuti in serata si segnalano frane nella frazione di Carpenara in Val Varenna, in via Rubens a Vesima con 4 evacuati e un’ostruzione del rio Canaletta con due evacuati in via Derca a Fabbriche nella frazione di Mele. Tutte le persone sono state evacuate in via cautelativa.

“La situazione, dopo il passaggio del prefrontale della perturbazione che è stato fortunatamente molto veloce, non presenta criticità particolari. Ci sono stati allagamenti soprattutto nell’albenganese ma nessuna criticità importante. Adesso attendiamo di vedere se si svilupperanno altri possibili temporali,” ha affermato l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone che sta seguendo l’evolversi della perturbazione che interessa la Liguria. Il prefronte della perturbazione “si è adesso spostato sulle spezzino ma in modo attenuato“.

“L’intenso e rapido sistema temporalesco, ha attraversato tutto il territorio di Genova da ponente verso levante, versando mediamente accumuli di 20/30 mm in 30 minuti“, spiega il Comune in un aggiornamento.

“La perturbazione è stata accompagnata da una frequente attività elettrica, rotazione dei venti da settentrione con temporanee raffiche fino a 70/90 km/h oltre a un repentino calo termico (-4/5C°).

Al suo seguito non si osservano al momento fenomeni significativi.

Le risposte idrologiche di tutti i torrenti monitorati restano ampiamente sotto il primo livello di guardia.”

“Un violento e spaventoso temporale ha colpito Imperia, Savona e ora Genova, abbinando nel breve periodo elevate cumulate di pioggia (ad Albenga 13 mm in 5 minuti!), fulmini, tuoni e raffiche di vento fino a 118 km/h“, ha scritto in un post su Facebook il governatore Giovanni Toti. “Siamo in contatto diretto con i nostri i previsori di Arpal e la nostra Protezione Civile, che fortunatamente ha notizie solo di locali allagamenti. Risultano esondati i Rii San Rocco a Ceriale e Rio Fasceo ad Albenga, rientrati velocemente lasciando solo qualche deposito di detriti. Qualche allagamento nella zona dell’aeroporto di Genova, in via Pionieri.

Al momento il temporale sembra muoversi molto velocemente, vi raccomando come sempre la massima prudenza come predisposto dai livelli di allerta arancione e rosso. Vi terremo aggiornati con tutte le informazioni utili.“