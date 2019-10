Maltempo: allagato l’ospedale San Martino di Genova, rinviate le sedute di senologia

Sono state rinviate le sedute e le visite programmate per domani nel reparto di senologia dell’ospedale San Martino di Genova a causa dell’allagamento per pioggia del piano Fondi del padiglione 40 che ieri ha alluvionato i macchinari. “I pazienti saranno raggiunti telefonicamente e avvertiti per riprogrammare gli appuntamenti in tempi assolutamente brevi“, fa sapere la direzione dell’ospedale. I pazienti coinvolti sono 80. Domani alle 7 sono previsti i test per valutare l’effettivo funzionamento dei macchinari alluvionati.