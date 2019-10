Maltempo, allerta arancione a Siracusa: riaprono le scuole

La Protezione civile ha diramato per domani l’allerta arancione a Siracusa. Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha disposto l’apertura delle scuole che sono rimaste chiuse nella giornata di oggi. “Saranno aperti anche gli impianti sportivi ed il cimitero comunale” spiega il primo cittadino. Il maltempo non ha creato grossi danni nel Siracusano, si è però verificato un incidente stradale nella zona nord del capoluogo, in via Necropoli Grotticelle, tra un bus di linea ed una macchina. Due le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale, ma le loro condizioni non sono gravi.