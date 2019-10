Maltempo: a Milano sistema di allerta con chiamate, sms e mail

Da oggi i cittadini che vivono nelle zone di Milano a rischio esondazione di Seveso e Lambro potranno essere allertati, in vista di forti temporali o in caso di superamento delle soglie dei fiumi e di esondazione, con il nuovo sistema di allerta della Protezione civile del Comune di Milano.

I cittadini potranno scegliere di essere informati attraverso un sms, una mail o una chiamata preregistrata ma si dovranno prima iscrivere compilando una apposita scheda sul sito del Comune. I cittadini che vivono nei quartieri interessati dalle esondazioni riceveranno l’allerta automatica sul telefono fisso di casa, anche senza registrazione sul portale, a partire dal codice arancione. Il servizio è gratuito e sarà presentato ai cittadini sabato e domenica in occasione di un incontro alla Casa della Memoria.

“Si tratta di un servizio veloce con cui ci cittadini possono essere rapidamente avvisati sulle allerte diramate da Regione Lombardia”, ha detto l’assessore alla Mobilita’ del Comune, Marco Granelli. Per quanto riguarda la realizzazione della vasca di laminazione del Seveso al Parco Nord, che dovrebbe evitare le esondazioni, “il 7 ottobre si è chiuso il termine delle offerte della gara pubblica – ha detto Granelli –. Sono arrivate sette offerte e si lavora per far partire i lavori il prossimo anno, in estate. La gara ha bisogno di un minimo di sei – otto mesi, adesso partira’ il lavoro della commissione per esaminare le offerte, in primavera ci sara’ l’aggiudicazione e i lavori verso l’estate”.