Maltempo in Calabria e Sicilia: vento forte nel Vibonese, allagamenti a Lipari

Forte ondata di maltempo nelle scorse ore tra Calabria e Sicilia.

Raffiche di vento e piogge torrenziali hanno colpito Pizzo Calabro, nel Vibonese.

Registrati disagi e danni in diversi edifici pubblici, compreso il Municipio e la vicina scuola dell’Infanzia di via Nazionale. Molti i tetti scoperchiati dalle tegole e numerose le chiamate ai vigili del fuoco.

Allagamenti segnalati anche a Vibo Valentia città, ma la situazione sta ora tornando alla normalità.

Il maltempo non ha risparmiato le Isole Eolie: a Lipari si sono abbattute piogge torrenziali, e si sono registrati numerosi allagamenti.

Via Roma si è trasformata in un fiume fino alla piazza di Marina Corta, con conseguenti disagi: ha trasportato rifiuti e detriti depositati nel torrente Valle. A Canneto il lungomare di Calandra è stato invaso dai detriti di pomice scesi a valle. Analoghi disagi anche in località Porticello.