Maltempo in Calabria, tornado a Pizzo Calabro: gravi danni a poche ore dal terremoto [FOTO]

E’ una giornata drammatica in Calabria: dopo il forte terremoto di stamattina a Catanzaro, nel primo pomeriggio una tromba d’aria, con pioggia battente e venti a velocita’ sostenuta, si e’ abbattuta su Pizzo Calabro, nel Vibonese. Colpiti diversi edifici pubblici, compreso il Municipio e la vicina scuola dell’Infanzia di via Nazionale. Molti i tetti scoperchiati dalle tegole e diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Danni anche alla segnaletica stradale, alle pensiline per i bus e ad alcuni alberi. Allagamenti si registrano invece a Vibo Valentia città.

Per la furia del vento un albero e’ caduto su un’autovettura parcheggiata danneggiandola pesantemente. Divelti anche alcuni cartelloni pubblicitari. Gli operai del Comune, i vigili urbani e il personale dell’ufficio tecnico sono al lavoro per effettuare le necessarie verifiche e stilare una ricognizione dei danni.

Il maltempo sta colpendo tutta la Calabria, con forti piogge, temporali e un brusco calo delle temperature.

