Maltempo Campania: un fulmine colpisce il campanile della Chiesa di Pozzuoli

Come previsto dall’allerta meteo regionale, il maltempo sta interessando la Campania. Il temporale che da alcune ore si sta riversando sull’area flegrea ha provocato danni al campanile della chiesa S. Maria delle Grazie in piazza della Repubblica, nel centro storico della città.

Un fulmine ha colpito il tetto del campanile del tempio provocando lo sgretolamento della copertura con calcinacci che sono caduti nella strada sottostante. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone, essendo l’area per la pioggia battente praticamente deserta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e agenti della polizia Municipale.

Transennata e messa in sicurezza l’area intorno al campanile ed alla struttura religiosa, dove sono in corso da alcuni mesi lavori di ristrutturazione. Da valutare il danno al tetto, fuori uso la centralina di comando delle campane. Allagamenti, inoltre, si sono registrati in corso Vittorio Emanuele e a via Napoli. Ad Arco Felice, sulla rampa di uscita della variante Anas SS 7 quater il vento e la pioggia hanno abbattuto un albero di medio fusto che si e’ riversato sulla strada, creando intralcio alla circolazione. In diverse zone periferiche vengono segnalati allagamenti di strade e terranei con particolari criticita’ a Licola, Monterusciello e nelle zone interne tra San Martino e San Vito.