Maltempo, chiuso il versante francese del Piccolo San Bernardo

A causa del maltempo che sta interessando il Nord Italia, con le prime nevicate nelle tratte montane, le autorità francesi hanno disposto la chiusura temporanea al transito del versante francese del colle del Piccolo San Bernardo. La chiusura, fa sapere l’Anas, sarà attiva dalle ore 17, con previsione di riapertura nella mattina di domani. Durante la chiusura in Francia, la statale 26 ‘della Valle d’Aosta’ resterà regolarmente percorribile e senza limitazioni fino al confine di Stato. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione ”VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in ”App store” e in ”Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.